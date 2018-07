Lagarde elogia "enorme progresso" da Argentina após resgate

A directora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, elogiou hoje o "enorme progresso" do Governo da Argentina nas políticas executadas após o empréstimo concedido ao país.

"A economia argentina vai melhorar no início de 2019 e 2020", disse Lagarde em conferência de imprensa em Buenos Aires com o ministro das Finanças da Argentina, Nicolás Dujovne, no início do primeiro dia de reuniões dos líderes económicos do G20.





Em Maio passado, o Governo do presidente argentino Mauricio Macri pediu ao FMI um apoio financeiro de 50 mil milhões de dólares (cerca de 43 mil milhões de euros à taxa de câmbio actual) - muito criticado pela oposição - para poder continuar com a reforma da economia e reduzir o défice orçamental, após os graves problemas que a economia enfrentava, sobretudo com a desvalorização do peso em relação ao dólar.