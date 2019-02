Landing.jobs paga viagens a 300 pessoas para encontrarem emprego em Berlim

O Landing Festival, que é considerado o maior evento de carreiras para a área da tecnologia, regressa a Berlim, nos dias 3 e 4 de abril, com a entidade organizadora, a portuguesa Landing.jobs, a pagar os voos a 300 profissionais de tecnologia de toda a Europa, proporcionando-lhes a possibilidade de viajar até à capital alemã e conseguir um emprego.

As candidaturas decorrem até 28 de fevereiro. Desta vez, a atribuição das bolsas "Top Talent Grant" dará preferência a profissionais com experiência em desenvolvimento, ciência de dados ou conhecimentos em produto e design.

Os profissionais selecionados vão poder assistir a dois dias de palestras e "workshops" focados nas últimas tendências e avanços na área, no crescimento profissional, em oportunidades de carreira e em "networking" dentro da comunidade tecnológica, avança a Landing.jobs, em comunicado.

Neste "mundo de oportunidades" irão participar "mais de 40 empresas e 50 oradores especialistas". Entre os oradores confirmados encontram-se profissionais de empresas como a Google, a Apple, a BMW e a IBM.

"O Landing Festival foca-se no desenvolvimento de competências, assim como na oportunidade de as aplicar, através do contacto com as empresas, oradores e colegas de profissão. O principal objetivo é capacitar profissionais de tecnologia a gerir melhor a sua carreira", sublinha Pedro Castro, responsável pelo evento.

Relativamente à "Top Talent Grant", as perspetivas passam pelo alargamento da iniciativa. "Estamos já a equacionar implementar o conceito noutros eventos e cidades europeias, incluindo Lisboa, Barcelona e Amesterdão", revela José Paiva, CEO da Landing.jobs, garantindo que, na última edição, uma em cada cinco pessoas abrangidas pela "Top Talent Grant" conseguiu emprego, num evento que contava com mais de mil vagas de emprego disponíveis.

Depois de Berlim, o Landing Festival deverá aterrar ainda em Lisboa, nos dias 28 e 29 de junho, e em Amesterdão, no outono.

O Landing.jobs apresenta-se como um "marketplace" de carreias tecnológicas que se dedica a combinar talentos com oportunidades profissionais, afiançando que, "anualmente, tem investido cerca de 100 mil euros em viagens, assumindo parte dos custos associados à contratação de talento por parte das empresas e promovendo a eficiência destes processos".