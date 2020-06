"Obviamente, estes profissionais estão todos afastados do exercício da sua profissão e já foram tomadas as medidas para afastar os residentes que estão doentes daqueles que não estão doentes a fim de evitar a continuidade do contágio", acrescentou a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 63,3% das novas infeções de covid-19, com 164 dos 259 novos casos, enquanto a região Norte concentrou 27,4% das infeções, mais 71 casos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.



A região de LVT tinha 77% dos novos casos divulgados no domingo, 74,8% do total de novas infeções divulgadas no sábado, 76% na sexta-feira e 78% na quinta-feira.



De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado hoje, na região de LVT foram reportadas 164 das novas infeções diárias, 63,3% dos casos (a menor percentagem das últimas semanas), na região Norte foram registadas 71 novas infeções, 27,4% dos casos (a maior percentagem das últimas semanas), enquanto na região Centro há 14 novos casos, representando 5,4% do total.



O Algarve registou oito novos casos, representando 3%, e no Alentejo dois novos casos, representando 0,8%.



Nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores não foram reportados novos casos.



Lisboa continua a ser o concelho com maior número de casos e está agora com um total de 3.150, mais 15 do que no domingo, enquanto Sintra está com um total de 2.272 casos, mais 19 do que no domingo.



Também na Área Metropolitana de Lisboa, Loures tem 1.654 (+31), a Amadora está com 1.436 (+8), Odivelas com 920 (+39), Cascais com 803 (+12), Vila Franca de Xira com 652 (+6), Oeiras com 646 (+11), Almada com 548 (+10) e o Seixal com 542 (+7).



Os cinco concelhos do Norte com mais casos acumulados não registaram alteração nos números relativamente a domingo: Vila Nova de Gaia está com 1.611, o Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292. Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.



A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase nove milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Na conferência de imprensa sobre a pandemia, Graça Freitas confirmou o caso de infeção no lar de Caneças, referindo existirem "alguns lares ativos" relativamente a surtos de covid-19, em Lisboa e Vale do Tejo e "noutras regiões".Referindo-se ao lar em Caneças, Graça Freitas disse que "os últimos casos que foram reportados dizem respeito a 60 pessoas positivas entre os residentes e a 27 positivos entre os profissionais"