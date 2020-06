Lay off simplificado vai mudar. Estado paga em função das horas não trabalhadas

Assim, a partir de agosto, para as empresas que tenham quebras de 40 a 60% poderão reduzir o número de horas laborais do trabalhor. O apoio do Estado será para as horas não trabalhadas.No próximo trimestre poderá reduzir atividade do trabalho até 50%, a partir de outubro no máximo de 40%, as empresas que tiveram quebras entre 40% e 60%.Para as que tiveram quebras superiores a 60% podem reduzir no próximo trimestre o horário a 70% e a partir de outubro em 60%.Nestes casos as empresas passam a pagar o número de horas que o trabalhador trabalha, e o Estado comparticipa em 70% as horas não trabalhadas."O trabalhador verá aumentado o seu rendimento", garante António Costa. Atualmente o trabalhador ganha 66% do seu salário com o layoff simplificado. Com o novo regime, consoante número de horas reduzido passará a receber o vencimento entre 77% e 83% no primeiro caso e a partir de outubro 88 e 92% do salário.

Segundo o primeiro-ministro esta opção visa substituir o layoff simplificado progredindo para a retribuição do trabalhador para os 100% do seu salário, convergindo para o pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas e progressiva redução da isenção da TSU e a compensação da perda de receita da segurança social pelo Orçamento do Estado.

Assim, a partir de agosto as grandes empresas pagam TSU integralmente. As micro, e PME manterão isenção da taxa e a partir de outubro micro e PME pagar 50% da TSU e as grandes empresas continuarão a pagar 100% da TSU."O objetivo não é que as empresas mantenham a redução da atividade, mas que vão retomando a atividade à medida das oportunidades de mercado", realça o primeiro-ministro.Entre a continuação do lay off simplificado e o apoio para a retoma da atividade António Costa quantifica em 2.500 milhões o impacto financeiro da medida.