Leão compromete Medina a poupar 237 milhões este ano

Medina vai ter de agarrar as rédeas das Finanças, mas vai recebê-las já bem curtas. As poupanças prometidas em outubro são para manter, diz João Leão, que mantém uma redução de 237 milhões de euros prevista para as gorduras do Estado.

Leão compromete Medina a poupar 237 milhões este ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Leão compromete Medina a poupar 237 milhões este ano O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar