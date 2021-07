Leão mal tocou nas reservas e tem cerca de 2,8 mil milhões por gastar

O ministro das Finanças tem repetido que, por enquanto, não vê necessidade de um Orçamento retificativo. As contas da UTAO ajudam a perceber porquê: ao fim de cinco meses, as reservas e as cativações estão quase intocadas.

