Leão quer poupar 1.200 milhões em juros até 2025

Para este ano, o ministro das Finanças reviu em baixa o valor da poupança estimada com os juros. No Orçamento do Estado para 2021 contava com uma redução de 332 milhões de euros nesta fatura, mas no Programa de Estabilidade estão inscritos cerca de 238 milhões de euros.

Leão quer poupar 1.200 milhões em juros até 2025









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.