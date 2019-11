Legislação sobre Hong Kong deve chegar hoje a Trump e ser aprovada

Donald Trump deverá aprovar a legislação que foi votada unanimemente pelo senado e que se debruça sobre os protestos em Hong Kong. Esta iniciativa já foi criticada pela China e espera-se que a luz verde da parte de Trump venha azedar as relações entre os dois países num momento-chave das negociações comerciais.





O presidente dos Estados Unidos da América deverá receber, já esta quinta-feira, 21 de novembro, a legislação que foi aprovada na terça-feira pelo Senado dos Estados Unidos acerca dos protestos em Hong Kong. No entretanto, o texto já passou pela Casa dos Representantes, que teria a sua própria versão do documento, mas que aprovou com rapidez a redação enviada pelos congressistas.