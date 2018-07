Lei laboral aprovada com a ajuda do PSD e votos contra do BE e PCP

A proposta que altera o Código do Trabalho foi aprovada esta quarta-feira na generalidade, graças à abstenção do PSD. PCP e Bloco de Esquerda votaram contra o diploma do Governo.

Lusa

A abstenção do PSD garantiu esta quarta-feira a aprovação na generalidade da proposta do Governo sobre as alterações ao Código do Trabalho. Um diploma que começou por ser negociado à esquerda e que evoluiu até garantir o acordo das associações patronais e da UGT em concertação social.



O PS foi o único partido a votar favoravelmente a proposta, que passou com a abstenção do PSD e do CDS e do PAN. O PCP, o Bloco de Esquerda e Os Verdes votaram contra.



A proposta do Governo limita a duração e as justificações legais para a contratação a prazo e do trabalho temporário e acaba com o banco de horas individual. Em compensação, aumenta o período experimental de jovens e desempregados, cria um novo banco de horas grupal e estende os contratos de muito curta duração a todos os sectores. As principais medidas estão descritas aqui em maior detalhe, mas ainda podem ser alteradas na especialidade.

PS viabiliza propostas da esquerda



O PS votou ainda favoravelmente várias propostas do Bloco de Esquerda e do PCP que envolvem a contestação dos despedimentos e as restrições ao trabalho temporário e ao ‘outsourcing’, tal como revelou o Negócios na edição desta quarta-feira.



De todas estas propostas a que mais se afasta dos temas tratados em concertação social é a que facilita a contestação dos despedimentos em tribunal. Em causa está uma proposta do Bloco de Esquerda que, tal como o Negócios tem vindo a explicar desde a semana passada, anula a regra que trava o acesso ao tribunal por presumir que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação.

Também aqui estão em causa votações na generalidade. O trabalho na especialidade não arranca antes de Setembro, numa discussão que se poderá cruzar com a do Orçamento do Estado. O PSD garante que no final do processo só apoiará o Governo caso o diploma não se afaste do que ficou combinado em concertação social.

Os projectos para aumentar os dias de férias ou repor as compensações, tal como já tinha feito no dia 6. Ou o valor das horas extraordinárias. Com a ajuda do PSD e do CDS chumbou ainda a reposição do princípio do tratamento mais favorável, que nunca defendeu, afastando-se, também assim, da esquerda.