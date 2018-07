Lei laboral: as principais medidas da proposta do Governo

O Parlamento discute esta sexta-feira a proposta do Governo para alterar a legislação laboral. Vieira da Silva somou às medidas do seu programa e às sugestões dos partidos à esquerda as propostas que foram sugeridas pelos patrões para chegar a acordo em concertação social. O resultado é um diploma controverso que nem sequer vai a votos. Discussão em detalhe só depois das férias do Verão.