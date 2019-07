Lei que facilita reabilitação de edifícios acaba em Novembro

Foi publicado esta quinta-feira em Diário da República o novo regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas que, entre vários outros aspetos, vem revogar o regime excecional e temporário que foi aprovado em 2014, em plena crise, e que pretendeu incentivar a reabilitação urbana, dispensando os projetos da aplicação de uma série de normas técnicas da construção desde que os edifícios em causa tivessem mais do que 30 anos.

O regime agora publicado entra em vigor em 14 de novembro – 120 dias depois da sua publicação – e prevê que "aos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas de reabilitação de edifícios ou frações autónomas pendentes" nessa data se continue a aplicar o regime excecional (Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril).

Depois disso as regras voltam a apertar, mas entretanto será ainda preciso conhecer um conjunto de regulamentação, a aprovar por portaria do Governo. Uma das novas regras implica que sejam definidas as situações em que a reabilitação de edifícios fica sujeita à elaboração de um "relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica" e, em consequência, a um reforço dos edifícios. A ideia é garantir que "estas intervenções salvaguardam as questões de segurança estrutural, acautelando assim uma preocupação que vinha sendo manifestada pela comunidade científica relativa a esta sensível questão", lê-se no preâmbulo do diploma.

De facto, especialistas em sismologia têm vindo a alertar para o facto de a reabilitação urbana que está a ser feita ser deficitária e não reforçar os edifícios para um eventual sismo.





Por outro lado, a nova Lei de Bases da Habitação, recentemente aprovada no Parlamento, prevê que a reabilitação urbana de edifícios "deve observar condições de eficiência energética, vulnerabilidade sísmica e acessibilidade", o que já tornaria impossível a manutenção do regime excecional de 2014.