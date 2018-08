Quem já pagou a coima por não se ter inscrito atempadamente no Via CTT terá direito a uma solução, mas exactamente como, e quando, o Governo ainda não diz. Os lesados terão de esperar pelo Orçamento do Estado para 2019 para saber, adianta esta quarta-feira o jornal digital Eco Questionado pelo jornal, o Ministério das Finanças reafirma que será encontrada uma solução, provavelmente o reembolso, mas apenas no âmbito do Orçamento do Estado do próximo ano, que só será entregue na Assembleia da República a 15 de Outubro e só entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2019.Em Julho, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, já tinha garantido que o Governo estava a trabalhar para que quem pagou as coimas por falta de inscrição no Via CTT tivesse um tratamento idêntico a quem não pagou.É que, perante a notificação de milhares de contribuintes profissionais liberais e empresas para o pagamento de coimas por não terem aderido às notificações electrónicas do Via CTT, o Ministério das Finanças acabou por emitir uma instrução para interromper o processo de todos os que tivessem apresentado defesa. Mais tarde, diria também aos serviços que interrompessem os processos de quem não apresentou defesa , mas também não pagou.Porém, falta saber como será resolvido o caso de quem pagou a coima e se vê agora numa situação de desigualdade perante quem não tem de pagar. Segundo especialistas ouvidos pelo Eco, o reembolso não é possível