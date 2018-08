Se levantar pelo menos 50 mil euros em dinheiro da sua conta bancária, o Fisco quer ficar a saber. Esta é uma das medidas que consta do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira, que elenca as prioridades para o período entre 2018 e 2020, avançam esta quarta-feira, 22 de Agosto, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias A medida faz parte do objectivo de reforçar as "regras nacionais quer se destinam a combater a erosão das bases tributáveis e a transferência de lucros para outras jurisdições", adianta o jornal, que explica que a ideia poderá ser a de tentar detectar mais cedo esquemas de branqueamento de capitais e de evasão fiscal.Neste momento, o controlo do Fisco faz-se quando um cliente bancário deposita montantes elevados de dinheiro na sua conta, que indiciem um comportamento anormal face ao que é o seu habitual. Nesse caso, pode ser chamado a prestar esclarecimentos. Mas se o Fisco for avisado sempre que alguém levantar quantias avultadas de dinheiro, poderá começar o controlo mais cedo.