Liberais democratas cancelam Brexit se ganharem as próximas eleições

Os liberais democratas britânicos estão determinados a fazer tudo o que conseguirem para travar o ‘Brexit’ e garantem que o processo será cancelado se ganharem as próximas eleições gerais, segundo uma votação entre os membros do partido.





De acordo com a BBC, o resultado da votação, no decorrer da conferência do partido, em Bournemouth, deu uma esmagadora maioria de votos por uma nova política, tendo o partido defendido um novo referendo sobre o ‘Brexit’ e dito que faria campanha pela permanência na União Europeia.