Liberais e socialistas sinalizam apoio a von der Leyen. Voto será ao final da tarde

My proposal for Europe’s #sustainability: A Green Deal for Europe that includes a Biodiversity Strategy for 2030 and a New Circular Economy Action plan focusing on sustainable resource use. More in my political guidelines: https://t.co/som6zI0MhK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2019

The next 5 years are crucial to strengthening Europe; citizens want it! If you are confirmed by this @Europarl_EN, you will often hear explanations and arguments to block reforms. Yet, you have to make it possible! We count on you @vonderleyen#EPlenary — Dacian Ciolos (@CiolosDacian) July 16, 2019

"The future of Europe is in our hands", says @IratxeGarper opening her response to @vonderleyen in #EPlenary.



Over the next five years ?? pic.twitter.com/wEM2uYlnUr — S&D Group (@TheProgressives) July 16, 2019

Caso Ursula von der Leyen não consiga a aprovação, o Conselho Europeu terá de apresentar um novo nome até 30 dias depois. O próximo executivo comunitário deverá entrar em funções a 1 de novembro.

Para já, Ursula von der Leyen tem garantido o apoio do seu grupo parlamentar, o Partido Popular Europeu (PSD e CDS), que venceu as eleições europeias em maio. Garantida também já está a oposição dos Verdes (PAN) e do GUE/NGL (BE e PCP) à sua nomeação. Ska Keller, uma das líderes dos Verdes, afirmou no Twitter que gostou do discurso da candidata, mas criticou a falta de propostas concretas além das palavras "bonitas".A dúvida agora recai sobre o apoio dos Socialistas & Democratas (PS) e dos liberais (Renew Europe). Para já, a reação dos líderes desses grupos parlamentares dão a entender que von der Leyen sairá vitoriosa da votação desta tarde. Em conjunto, o PEE, o S&D e os liberais têm 444 eurodeputados num total de 751, o que garante a aprovação (no mínimo são precisos 376 votos). Contudo, é de contar com algumas dissidências, nomeadamente os socialistas alemães (SPD) que não aprovam a ministra alemã. Já os socialistas portugueses e espanhóis deverão votar a favor dada a aprovação já anunciada por Pedro Sanchez e António Costa.Após o discurso da nomeada, Iratxe Garcia Pérez, a líder dos socialistas no Parlamento Europeu, afirmou que o seu grupo irá tomar uma decisão esta tarde "com responsbailidade", mas admitiu que a carta foi "num bom caminho", apesar de querer algo "mais concreto". "Não queremos uma crise institucional... Os socialistas pensarão naquilo que é o melhor para a Europa" no momento do voto, acrescentou. Já Dacian Ciolos, líder dos liberais, desejou que a sua nomeação fosse confirmada, após ter elogiado as garantias deixadas na carta.O resultado da votação deverá ser divulgado às 18h30.