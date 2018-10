Libra em mínimo de seis semanas com turbulência no Governo britânico. May pode cair

A chefe de Governo britânica está a lidar com uma oposição crescente dentro do próprio partido nas negociações para o acordo do Brexit. O desalinhamento entre a líder e os pares do partido pode levar à sua destituição, e para já faz outra vítima: a libra.

A moeda britânica desce para mínimos de mais de seis semanas no dia em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta os pares do Partido Conservador para discutir os planos sobre o Brexit, numa reunião que evidencia as tensões dentro do próprio Governo e põe em causa a liderança de May.





A libra está a desvalorizar 0,58% para os 1,2908 dólares, depois de já ter descido aos 1,2900 dólares, uma quebra de 0,64% que posiciona a divisa britânica num mínimo de 10 de Setembro.





De acordo com fontes próximas das conversações, o ponto de discórdia entre May e os pares políticos são as relações comerciais entre o Reino Unido e o bloco do qual se está a separar. A primeira-ministra deverá argumentar a favor de alongar o período no qual o Reino Unido se vai reger pelas regras comerciais europeias, uma posição que já terá sido contestada esta terça-feira por sete ministros, que não concordam ficar sujeitos às regras europeias indefinidamente.