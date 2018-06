Recorde-se que esta quarta-feira,

A PJ também estará a investigar negócios alegados esquemas de corrupção nos patrocínios celebrados pela entidade gerida por Melchior Moreira com os clubes de futebol Sporting Clube de Braga e Vitória de Guimarães. Também foram realizadas buscas no Algarve e zona Centro do País, o que poderá elevar o número de instituições suspeitas.

Alegados corruptores terão pago férias no Algarve ao presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira. Essa é uma das suspeitas da Polícia Judiciária (PJ), que investiga a alegada contrapartida pela prática de actos ilícitos.De acordo com o Jornal de Notícias desta sexta-feira, outra tese que a PJ está apurar é se negócios da gestão de Melchior Moreira foram celebrados por serem propícios à "promoção" da sua imagem. À Agência Lusa, o líder da TPNP disse estar de "consciência tranquila": "Vou prestar todas as informações e toda a ajuda que me for solicitada, para esclarecer a situação e defender o meu bom nome e da entidade."