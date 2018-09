Líder trabalhista britânico admite segundo referendo sobre o Brexit

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, admitiu este domingo que assumirá a defesa de um segundo referendo sobre o Brexit se for essa a opção das bases do partido em congresso, que hoje começou em Liverpool.

Jeremy Corbyn (na foto) garantiu que vai convocar esta semana uma "votação clara" para que os militantes se pronunciem sobre a postura do partido quanto ao rumo das negociações para a saída do país da União Europeia (UE).

A pressão sobre o líder trabalhista, na oposição, aumentou após a publicação de uma sondagem que sugere que 86% dos membros do partido querem que se convoque uma nova consulta.



O debate do partido sobre um eventual novo referendo irá decorrer na terça-feira, refere a Bloomberg.

Na campanha para o referendo, em 2016, Corbyn foi acusado de tibieza na sua defesa da continuação na UE, e agora ainda não esclareceu como votaria se se repetisse o referendo.

Jeremy Corbyn insistiu este domingo na sua estratégia de pedir a realização de eleições gerais que lhe dêem a opção de liderar as negociações com Bruxelas, uma cenário em que acredita dado o número de deputados conservadores que discordam da estratégia de negociação da primeira-ministra, Theresa May.



Apesar de Corbyn preferir eleições gerais em vez de um segundo referendo ao Brexit, o líder trabalhista disse que irá respeitar a decisão dos membros do partido sobre se os britânicos devem ser de novo consultados quanto a uma saída do bloco europeu.