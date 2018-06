Líderes europeus chegam a acordo sobre os migrantes

Da cimeira europeia já saíram as primeiras conclusões, apesar de algo vagas. Depois de ouvidas as exigências de Itália, há um novo plano para os migrantes. A moeda única disparou perto de 1%.

A Itália exigia uma "gestão partilhada" dos refugiados e ameaçou mesmo bloquear a cimeira, onde os líderes europeus discutem esta quinta e sexta-feira vários assuntos sensíveis ao bloco. O primeiro a ser abordado foi o da migração.



A discussão só terminou na madrugada de sexta-feira, forçando a que fosse cancelada a conferência de imprensa em que o presidente desta instituição, Donald Tusk, devia anunciar as conclusões da primeira ronda de negociações.



(Notícia em actualização)







Depois de longas horas de negociações, os líderes europeus chegaram finalmente a um acordo sobre a gestão dos fluxos migratórios, um tema que ameaçava dividir irremediavelmente os Estados-membros da UE.Segundo o acordo delineado, os migrantes resgatados em território da UE deverão ser direccionados para centros espalhados pelo bloco regional, para que seja feito um "processamento rápido e seguro".De acordo com o comunicado emitido esta madrugada, os migrantes deverão ser acolhidos "num esforço partilhado" e "apenas numa base voluntária". Nos centros, o objectivo é proceder-se à selecção dos migrantes "irregulares" e aqueles com necessidade de "protecção internacional", e só em relação aos últimos "o princípio de solidariedade deve ser aplicado", lê-se no documento.