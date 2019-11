Lindsay Hoyle é o novo "speaker" da Câmara dos Comuns e já ensinou papagaio a dizer "order!"

Na passada quinta-feira, 31 de outubro, o John Bercow ocupou pela última vez o lugar de "speaker" na Câmara dos Comuns do Reino Unido. Nas eleições de 2017 tinha prometido à mulher e aos filhos que aquele seria o seu último mandato. E assim foi. O carismático líder da câmara baixa do parlamento britânico retirou-se do cargo que ocupava desde 2009.

Hoje ocorreu a votação para o substituir e o eleito foi o trabalhista Lindsay Hoyle, com 325 votos, contra 213 do adversário, Chris Bryant.

Hoyle, com 62 anos e deputado desde 1997, terá agora de deixar de ser militante do "Labour" – tal como Bercow havia feito junto dos "Tories" (conservadores) –, já que o "speaker" não representa qualquer partido.





Lindsay Hoyle, que nos últimos nove anos foi vice-presidente da Câmara dos Comuns, estará agora na liderança daquela casa e compete-lhe impor a ordem nos debates.

E já andou a treinar: segundo o The Mirror, Hoyle ensinou o seu papagaio de estimação, Boris, a dizer "order! order!".





Sir Lindsay Hoyle profile as he's elected to replace Commons speaker John Bercow. The newly elected Speaker of the House of Commons, has taught his pet parrot Boris to shout “order order!”https://t.co/44okplkc1Z — Zoe Keller (@KellerZoe) November 4, 2019

Mas há mais animais de família. Hoyle tem também uma cadela da raça patterdale terrier, chamada Betsy, e cujo nome foi dado em homenagem à ex-speaker Betty Boothroyd, um rottweiler chamado Gordon, dois gatos chamados Dennis e Patrick, e ainda uma tartaruga chamada Maggie.

O nome dado à tartaruga é uma homenagem à falecida primeira-ministra trabalhista Margaret Tatcher, por ter tido uma carapaça rija e não ser apologista de se vergar ("not for turning").



O seu estilo informal não passa despercebido. Num tweet que publicou na sua conta daquela rede social, a 2 de novembro, enquanto via a final do Mundial de Rugby, entre Inglaterra e a África do Sul, tinha umas meias cor-de-rosa às riscas azuis e estava a olhar para outro lado, o que animou as reações.





I’m gonna assume Lindsay Hoyle either has another tv in his room or fantastic peripheral vision https://t.co/gjRO9IScAp — James Parker, Esq. (@JamesSWParker) November 2, 2019



Nos comentários houve quem se questionasse se teria outra tv, uma vez que não estava a olhar para o ecrã que se vê na foto, e se teria um super-braço para chegar à caneca que se encontrava na mesinha ao lado do seu cadeirão.



Hoyle, natural de Lancashire, foi um dos três únicos deputados trabalhistas que não declararam a sua intenção de voto no referendo de junho de 2016 que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia. O seu distrito, Lancashire, apoiou o Brexit com 57% dos votos contra 43% que escolheram a permanência no bloco europeu.



(notícia atualizada às 00:17 de 5 de novembro)