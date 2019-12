Lisboa lança concurso para 120 casas com renda acessível

A Câmara Municipal de Lisboa vai arrancar com um concurso para a atribuição de 120 casas com renda acessível.

As inscrições públicas para o primeiro concurso, com 120 casas, do programa de Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa, abrem esta quinta-feira, 12 de dezembro.





O concurso, aberto a todos os habitantes da Área Metropolitana de Lisboa com rendimento enquadrado no programa e sem casa própria, decorre até ao dia 31 de janeiro de 2020.