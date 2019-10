Lisboa: Manuel Salgado fica na SRU, Veludo já é o vereador do urbanismo

O novo vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, participou esta quinta-feira, 10 de outubro, pela primeira vez numa reunião camarária, sucedendo a Manuel Salgado, que ocupava o cargo desde 2007. Salgado, que anunciou a saída em julho, numa entrevista ao Expresso, mantém-se na Câmara, integrando a administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, confirmou ao Negócios fonte oficial do gabinete de Fernando Medina.

Salgado preside à SRU há cerca de um ano e quando confirmou a saída da vereação disse ao Expresso que gostaria de continuar: "Estou disponível para continuar, se tiver a confiança da Câmara." Foi esse o caso, o ex-vereador manterá as suas competências como presidente da empresa municipal de obras.

Depois de uma reorganização na estrutura, a SRU deixou de ter quaisquer competências em matéria de urbanismo, cabendo-lhe executar o contrato-programa estabelecido pela câmara. Esse foi, aliás, o argumento utilizado por Salgado para se manter no cargo. A SRU "só faz obras, deixou de ter competências urbanísticas."

Na já referida entrevista ao Expresso, Manuel Salgado sublinhava que, "apesar da idade", não se sentia "esgotado fisicamente" e que tinha ainda "muitas ideias e projetos que gostaria de realizar em prol de Lisboa".





Salgado renunciou ao cargo em 7 de outubro, disse à Lusa fonte da autarquia e deixa de herança a Ricardo Veludo vários projetos de peso, que aguardam licenciamento ou que estão já a avançar. Um dele, polémico, é o da torre de Arroios, projetada para o quarteirão da cervejaria Portugália. Os projetistas fizeram já várias alterações ao projeto inicial, na sequência de críticas e acusações de atropelos legais, mas a torre aguarda ainda os próximos desenvolvimentos.

Na zona ribeirinha de Lisboa há também um conjunto de grandes projetos em curso, desde a zona da Expo e até Algés.

Ricardo Veludo, 47 anos, é licenciado em engenharia do território pelo Instituto Superior Técnico e dava aulas na Escola Superior de Atividades Imobiliárias. Está na Câmara desde 2013, tendo começado por dar apoio no gabinete da vereadora da habitação, Paula Marques. Passou depois para as Finanças, onde trabalhou com o vereador João Paulo Saraiva. Coordenava o Programa de Habitação Acessível da autarquia da capital.