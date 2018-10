Lisboa: população do centro histórico terá caído 15% em cinco anos

É mais um dado preocupante sobre o impacto que o turismo e o alojamento local pode estar a ter nos bairros históricos da capital portuguesa. As freguesias do centro histórico de Lisboa perderam 15% dos seus eleitores em cinco anos, calcula o "Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa" feito pela Câmara Municipal de Lisboa e cujas linhas gerais foram avançadas na semana passada.





Este mesmo estudo, a que o Diário de Notícias teve acesso, tem também dados sobre a evolução da população em Lisboa. Perante a inexistência de informação sobre a população residente nas freguesias, os autores do estudo recorrem ao número de eleitores, universo que é actualizado de forma automática sempre que as pessoas renovam o seu cartão do cidadão. Segundo noticia o jornal, na sua edição online, a grande maioria das freguesias perderam pessoas nos últimos anos, mas o fenómeno é mais intenso no centro histórico. É o caso das freguesias de Santa Maria Maior e da Misericórdia - que integram os bairros de Alfama, Mouraria Castelo, Baixa, Chiado, Bairro Alto e Madragoa - que viram o número de eleitores cair 14,6% entre 2013 e 2017.



Estas mesmas duas freguesias concentram 45% de todo o alojamento local da cidade e essa é a razão pela qual a câmara já anunciou que irá propor a suspensão de novos registos de casas para arrendamento a turistas. Tal como o Negócios noticiou, nestas freguesias há é possível encontrar mais turistas a pernoitar do que habitantes (veja o mapa aqui).