Livre critica falta de escrutínio governamental

de Estado das Infraestruturas,

o seguimento das explicações dadas pela TAP, que levaram Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, ministro das Finanças, a enviar o processo à consideração da CMVM e da IGF.

A demissão de Pedro Nuno Santos não encerra a polémica em torno de Alexandra Reis, considera o Livre, defendendo que "há uma crise política que tem diversas dimensões". Uma delas, afirmou Rui Tavares, em declarações à RTP, tem a ver com o escrutínio que se deve fazer aos governantes."Compreendo mal que se diga que cada Secretario de Estado que é convidado é que se deve lembrar de dizer se tem um litígio com o Estado ou uma indemnização a receber. Isso deve ser objeto do processo de escrutínio de formação governamental", afirmou.Posto isto, a responsabilidade vai dar ao primeiro-ministro, que, segundo o líder do Livre, "deveria já ter os instrumentos na prática e os ter comunicado a todos os seus ministros". "Também Portugal deveria ir mais além nesse processo de escrutínio e aprender com estas situações", acrescentou, apontando a ideia que o Livre tem defendido de que os governantes devem passar por uma audição prévia no Parlamento antes de serem nomeados.Na última semana o Governo socialista viu três demissões, uma delas a pedido do Ministério das Finanças - a de Alexandra Reis, que ocupava o cargo de secretária de Estado do Tesouro. Já Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, anunciou a demissão na madrugada desta quinta-feira. Na nota enviada à comunicação social , o ex-governante explicou que também o secretárioHugo Mendes, apresentou a demissão, nSobre se o Livre irá votar a favor ou contra a moção de censura ao Governo, que a Iniciativa Liberal anunciou esta quinta-feira, Rui Tavares disse que irá consultar o partido e lançou críticas à direita. "O que vejo mal é que um partido apresente uma moção, apenas porque à direita estão todos numa competição para ver quem aparece mais. Competição essa que é danosa porque desvia o foco sobre esta crise", concluiu.