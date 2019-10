22:23

Costa não está preso ao modelo geringonça, quer é garantir "estabilidade"

Após ter sido indigitado primeiro-ministro por Marcelo, e antes de abandonar o Palácio de Belém, António Costa disse assumir esta "enorme responsabilidade" e comprometeu-se a trabalhar no sentido de tornar possível alcançar um acordo "com um horizonte para a legislatura".



Sobre as conversas que o Presidente manteve com os restantes partidos, Marcelo e Costa concluíram que "não há uma maioria para aprovar uma moção de rejeição" ao programa de Governo que venha a ser apresentado pelos socialistas. Contudo, isso não assegura cumprir a vontade do Presidente relativa a um Governo para quatro anos, questão que António Costa diz apenas que será preciso "ver se é possível".



Quando às reuniões marcadas para esta quarta-feira com Livre, PAN, Verdes, PCP e Bloco, o secretário-geral socialista pretender "saber quais são as condições e qual a melhor forma" para assegurar que "a legislatura possa decorrer de forma positiva".



Nesse sentido, revelou que, além das conversas com os partidos, na quinta-feira irá também dialogar com os parceiros sociais para, em função disso, ver se há "ajustamentos a fazer ao programa do Governo". António Costa considera que "os portugueses ficaram satisfeitos com a solução política que tivemos na legislatura anterior, agora com um PS reforçado", no entanto admite fazer cedências de modo a tornar possível "governar com estabilidade".

Certo é que, apesar de ter nesse cenário o preferencial, António Costa não se vê restringido à reedição da geringonça, mesmo que em moldes alargados: "Há seguramente outras formas de poder assegurar a estabilidade", contudo o líder do PS recusa afastar desde já esse cenário porque o "ponto de partida" para as negociações com as forças de esquerda não permite ainda perceber se é, ou não, repetível.



Seja como for, e dado que PCP rejeita acordos escritos e que o Bloco os considera essenciais, o primeiro-ministro sustenta que a "questão da forma não é o essencial", o "importante é ter estabilidade".



Para António Costa, "maior ou menor estabilidade tem mais a ver com as políticas que se praticam e com os resultados que se obtêm", do que com a tipologia de Governo. Nesse sentido, recordou ter havido governos minoritários que completaram a legislatura e coligações maioritárias que não chegaram ao fim do mandato.



Sublinhando que só amanhã poderá perceber melhor as intenções dos comunistas, Costa não deixou de notar a curiosidade que consiste no facto de que quem quis evitar a maioria absoluta para renovar a geringonça agora se coloque "fora" dessa hipótese.



Relativamente às opções programáticas e às linhas vermelhas traçadas por cada partido, Costa disse haver propostas convergentes, outras compatíveis e outras ainda incompatíveis com aquilo que consta do programa do PS.