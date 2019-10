Livre elege Joacine Katar Moreira para o Parlamento

O Livre fundado em 2014 pelo historiador Rui Tavares assegurou, pela primeira vez, representação no Parlamento.

Joacine Katar Moreira foi a cabeça de lista por Lisboa e será a representante do Livre no Parlamento. A futura deputada tem 37 anos e é natural da Guiné-Bissau. Licenciada em História Moderna e Contemporânea – vertente de Gestão e Animação de Bens Culturais e mestre em Estudos do Desenvolvimento. É doutorada em Estudos Africanos pelo ISCTE-IUL. Foi bolseira de Investigação a trabalho em arquivos e consultora em Organizações não-governamentais. É ativista anti-racista.

Depois de ter alcançado 2,18% dos votos nas eleições europeias de 2014, ficando à beira de eleger Rui Tavares para o Parlamento Europeu, a coligação Livre-Tempo de Avançar não foi além dos 0,73% nas legislativas do ano seguinte.

Já em maio último, o partido voltou a crescer nas urnas ao obter 1,83% nas europeias.



A cabeça de lista do Livre por Lisboa, eleita nas legislativas de domingo, afirmou hoje que "não há lugar para extrema-direita no parlamento", salientando que o seu partido será "a esquerda anti-fascista e anti-racista".





"Não há lugar para extrema-direita no parlamento português", gritou Joacine Katar Moreira no púlpito montado na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, após confirmar que tinha garantido a eleição.