Londres é a melhor cidade do mundo para estudantes universitários. Lisboa está a meio da tabela

Peter Nicholls

Londres foi considerada pela primeira vez como a melhor cidade do mundo para estudantes universitários, segundo um estudo da Quacquarelli Symonds, divulgado esta quarta-feira, 9 de Maio.



Já Lisboa está no meio da tabela (50.º) das melhores cidades do mundo para estudantes universitários. No ano passado ocupava o 49.º lugar. Em 2015 não constava no índice, num ano em que eram apenas 50 as cidades aanalisadas. A cidade portuguesa começou a fazer parte do ranking apenas em 2016, entrando directamente para a 52.ª posição.

A capital lisboeta foi destacada em termos de acessibilidade de preços para estudar, com "custos de vida e propinas relativamente baixos". Tendo ainda sido destacada pela "qualidade de vida", "diversidade de origens" e "qualidade da educação", de acordo com o estudo. Lisboa ocupava a 49.ª posição na edição do ano passado.



Londres subiu do terceiro para o primeiro lugar ultrapassando Montreal que o ano passado liderava a tabela. Apesar da capital londrina não ser a opção mais barata para estudantes universitários - custos de renda e vida superiores a qualquer outra região do Reino Unido – preenche um leque de características como universidades de topo, oportunidades profissionais e sociais, assim como uma confluência de culturas que satisfazem os estudantes, segundo a pesquisa da QS.



A dividir o pódio com Londres está também Tóquio (2.º), que subiu cinco posições relativamente ao ano passado. A capital do Japão foi considerada uma cidade recomendada para alunos que pretendam mergulhar "na cultura local". Segue-se Melbourne (3.º), a cidade australiana subiu duas posições no ranking, tendo sido considerada como um destino "altamente atractivo para estudantes" e destacada também como o "lar de uma das comunidades de estudantes mais diversificadas do mundo", ficando aquém no que toca à acessibilidade de custos.



O índice foi construído a partir de seis indicadores: ranking das universidades, variedade de alunos, o desejo dos alunos pela cidade, nível de empregabilidade, acessibilidade de custos e a opinião dos estudantes. Estando ainda em avaliação características como a segurança, a poluição e a inclusão social, de acordo com os dados do estudo.



A ocupar as últimas posições da lista estão Mumbai (Índia), Miami (EUA) e Rio de Janeiro (Brasil).