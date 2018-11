Londres e Bruxelas acordam "declaração política" sobre relação futura pós-Brexit

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 de novembro de 2018

O texto da declaração política, citado pelo Financial Times e pela Bloomberg, refere que as duas partes devem negociar uma parceria "ambiciosa, profunda, ampla e flexível" que inclui várias áreas, nomeadamente as trocas comerciais. O acordo prevê uma área de "comércio livre" que garanta uma cooperação ao nível da regulação e da concorrência justa.



Quanto ao mecanismo de salvaguarda sobre a fronteira da Irlanda do Norte, o texto refere que as duas partes relembram a "determinação" de substituir a solução deste mecanismo por um "acordo subsequente que estabeleça disposições alternativas para assegurar a inexistência de uma fronteira rígida na Irlanda de forma permanente".



De acordo com a análise da Bloomberg a este texto, comparando-o com textos anteriores, a grande diferença é a mudança de uma palavra sobre a fronteira irlandesa: a "intenção" passou a "determinação". Esta nuance pode ser interpretada como uma cedência aos que defendem uma saída mais firme, que receiam que o Reino Unido se mantenha no mercado único indefinidamente por causa do mecanismo de salvaguarda.



Em reacção a esta notícia, a libra está a subir 0,64% para os 1,1298 euros e 0,92% para os 1,2895 dólares.



Este princípio de acordo só deverá ser formalizado no domingo, 25 de Novembro, dia em que os chefes de Governo dos 27 Estados-membros reúnem-se num Conselho Europeu extraordinário para dar um passo em frente no processo de saída do Reino Unido da União Europeia.



(Notícia em actualização)

