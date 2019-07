Londres marca reunião de crise por causa de petroleiro capturado pelo Irão

A primeira-ministra britânica, Theresa May, preside na segunda-feira de manhã a uma reunião interministerial de crise sobre a captura pelo Irão de um petroleiro do Reino Unido no estreito de Ormuz, anunciou hoje o Governo.

A dirigente, que termina as suas funções na quarta-feira, fará um ponto da situação com os membros do Governo e abordará a questão da manutenção da segurança da navegação no Golfo, indicou o executivo britânico num comunicado.