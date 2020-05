O concelho de Loures também superou a barreira do meio milhar de infetados pelo novo coronavírus, pelo que são agora 11 os municípios com mais de 500 casos positivos. Destes, seis contabilizam mais de mil casos confirmados.

Os números reportados pela DGS indicam ainda que, pelo quarto dia consecutivo, são 221 os concelhos com pelo menos três infetados pelo coronavírus, o que equivale a 71,75% do total de 308 municípios nacionais.



Também pelo quarto dia seguido, há 46 concelhos acima da centena de casos positivos (14,9% do total).



Na sexta-feira passada, Lisboa e Sintra lideravam o surgimentos de novos casos, porém os últimos dias mexeram com esta tendência.



Entre sexta-feira e esta segunda-feira, o concelho de Lisboa contabiliza apenas mais 37 novos infetados, o que mostra agora uma tendência de crescimento mais moderada. Já Sintra continua a registar crescimentos expressivos, pois neste período passou de 697 para 769 casos positivos.



Mais 9 óbitos face a domingo

Também moderada foi a subida observada no número de fatalidades causadas pela Covid-19, que foi de 9 em relação a domingo para um total que agora se fixa em 1.144. Também entre sábado e domingo tinha havido mais 9 óbitos, o que significa que a taxa de crescimento persiste em 0,8%.



Já o número de infetados aumentou em 98 para 27.679.

Também o município de Loures já contabiliza mais de 500 casos confirmados de covid-19, segundo mostra o relatório hoje divulgado pela Direção Geral de Saúde. Loures contava 497 infetados no sábado, número que cresceu para 505 no domingo e para 507 esta segunda-feira.Desta forma, são agora 11 os concelhos acima das cinco centenas de casos positivos, sendo que seis desses municípios contabilizam já acima de um milhar de infetados, ordenados da seguinte forma: Lisboa (1.737), Vila Nova de Gaia (1.455), Porto (1.303), Matosinhos (1.207), Braga (1.152) e Gondomar (1.048).