Luanda Leaks: Angola já pediu apoio formal a Portugal

A Procuradoria Geral da República (PGR) confirmou ontem ter recebido do Ministério Público de Angola vários "pedidos de cooperação judiciária internacional em matéria penal" no âmbito do caso Luanda Leaks.

"Relativamente à matéria 'Luanda Leaks', confirma-se a recepção de pedidos de cooperação judiciária internacional em matéria penal. Neste, como em todos os outros casos, dar-se-á seguimento aos pedidos de cooperação judiciária internacional", afirmou a PGR numa resposta escrita citada pelo Público.