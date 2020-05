A principal companhia aérea da Europa, a Lufthansa, disse estar perto de alcançar um acordo de auxílio por parte do Estado alemão depois de este ter ameaçado cessar o pagamento, devido ao impacto do novo coronavírus.

As negociações, que duram há várias semanas, dizem respeito a uma ajuda total de 10 mil milhões de euros, segundo o semanário Der Spiegel publicado neste fim de semana.



Contudo, o Estado exige contrapartidas, já que pretende deter 25,1% do capital da empresa mas ter voz nas decisões, acrescenta o jornal.



A administração da Lufthansa recusa-se a ser influenciada pelos poderes políticos dos países em que atua -- Alemanha, Áustria, Suíça e Bélgica --, na condução dos negócios.



Na Suíça, o Governo garantirá 1,2 mil milhões de euros de empréstimos às subsidiárias suíças da Lufthansa, a Swiss e Edelweiss.



Na Áustria, a Austrian Airlines (AUA), uma subsidiária da Lufthansa, pediu na terça-feira um auxílio público de 767 milhões de euros para superar o impacto da epidemia de Covid-19.



A Lufthansa realizará uma assembleia-geral na terça-feira, por meios virtuais.







Lusa/Fim

"Temos discussões intensas e construtivas com o Governo alemão" e "em nossa opinião essas discussões podem ser concluídas num futuro próximo", disse a direção da companhia numa mensagem enviada aos funcionários e à qual a agência de notícias francesa France Presse (AFP) teve acesso."O apoio do Estado alemão seria um passo essencial para garantirmos nosso futuro" e fazer com que os aviões descolassem novamente, acrescentou a direção da companhia aérea, numa altura em que as negociações pareciam ter ficado bloqueadas nos últimos dias.