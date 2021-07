Luís Laginha de Sousa: “A nível europeu, não há margem para prolongar apoios” à economia

As discussões a nível europeu vão no sentido de se retirarem os apoios à economia, e não de os prolongar. Esta é uma orientação que, no entender do Banco de Portugal, tem de ser considerada no momento de criar as medidas para mitigar o impacto do fim das moratórias.

“A nível europeu, não há margem para prolongar apoios” à economia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.