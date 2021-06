Luiz de Mello: Teletrabalho vai “alterar a procura de habitação nos centros”

Nada será como dantes depois desta crise e as mudanças já se antecipam. Menos pessoas nos centros, uma ajuda a prevenir a desertificação do interior, construtores e investidores em geral a posicionarem-se para as novas características do mercado. Para Luiz de Mello, especialista da OCDE, esta é uma oportunidade única para corrigir desafios estruturais e “não se pode deitar fora”.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...