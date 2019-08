Macron ataca Bolsonaro por comentário sexista sobre a primeira-dama

Macron disse que o comentário de Bolsonaro sobre uma comparação entre Brigitte Macron e a primeira-dama brasileira, mais jovem, foi "extraordinariamente desrespeitoso para com a minha esposa" e que esperava que o povo brasileiro tivesse um líder mais digno.





"É triste", disse Macron. "É triste para ele e para o povo brasileiro. As mulheres brasileiras provavelmente sentem vergonha de ouvir isto do presidente".





No domingo, uma publicação no Facebook mostrava fotos de Brigitte, de 66 anos, ao lado da mulher do presidente brasileiro, de 37 anos, com a pergunta: "Entende agora porque é que Macron persegue Bolsonaro?". Bolsonaro comentou a publicação com a resposta: "Não humilha cara. Kkkkkkk".





A reação de Macron representa uma escalada da relação entre os dois líderes, que entraram repetidamente em confronto nos últimos dias depois de o presidente brasileiro ter criticado as tentativas de Macron de reunir esforços internacionais para travar os incêndios na floresta amazónica.