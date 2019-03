Macron quer criar agência europeia para "proteger as democracias"

O presidente francês defende a necessidade de um "renascimento" da Europa e defende que a União Europeia tem de olhar para o Brexit e perceber que tem de proteger as democracias europeias.

Com as eleições europeias de maio como pano de fundo, Emmanuel Macron publicou um artigo de opinião em vários jornais europeus (em Portugal coube ao DN o exclusivo) defendendo que a "situação de urgência" atual faz com que a Europa nunca tenha atravessado "situação tão perigosa".



Depois de sinalizar o perigo apresentado pelos nacionalistas, o presidente de França defende ser chegada a hora do "renascimento europeu" assente na liberdade, proteção e progresso.



O governante francês sublinhou ainda que a União Europeia deve olhar para o que se passou com o Brexit e daí retirar as devidas ilações, designadamente percebendo a importância de combater as "fake news" e os discursos irresponsáveis e sem qualquer aderência à realidade.



"O impasse no Brexit é uma lição para todos nós", escreve Macron notando que a promessa dos defensores da saída britânica da União Europeia assentou em premissas falsas.



Nesse sentido, Macron propõe a constituição de uma nova agência europeia destinada a "proteger as democracias", desde logo os processos eleitorais, travando a manipulação e intervenção nas campanhas eleitorais e ataques cibernéticos bem como os discursos de ódio.



O presidente francês defende ainda a necessidade de proibir o financiamento externo a partidos europeus, a constituição de uma polícia fronteiriça comum e um serviço comunitário de asilo.



Já numa vertente económica, Macron reitera a defesa de uma reforma às políticas europeias de concorrência, isto depois de ainda esta segunda-feira a comissária europeia com esta pasta, Margrethe Vestager, ter criticado a via também defendida pela Alemanha para a promoção de grandes empresas europeias capazes de competir globalmente, designadamente com a China.