Madonna poupa 255 euros com oferta de Medina

A renda de 720 euros, que Madonna ainda não está a pagar mas que a Câmara Municipal de Lisboa assegurou ao Expresso que irá cobrar, fica 255 euros mais barata do que custaria à cantora ter os seus 15 carros no parque da EMEL mais próximo de sua casa.

Segundo o tarifário publicado no site da EMEL, uma avença mensal para um morador ter o carro estacionado 24 horas por dia no parque de Santos-Rio custa 65 euros por mês. Tendo em conta que Madonna e o seu staff têm 15 viaturas estacionadas no parque das traseiras do Palácio Pombal, a cantora poupa 255 euros por mês, refere a Sábado