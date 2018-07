Além disso, revela a mesma fonte da autarquia, a cedência é "a título precário e manter-se-á até que a CML necessite do espaço ou que terminem as obras em curso nos prédios na Rua das Janelas Verdes [obras a cargo de Madonna]". Este domingo, o Expresso apurou que a CML está a negociar a possibilidade de a embaixada de Timor-Leste se estabelecer nesse mesmo local.



O CDS e o Bloco de Esquerda, parceiro do PS na autarquia, vão pedir esclarecimentos sobre a cedência de terreno para instalação da frota automóvel da cantora. "Não podemos permitir que o Presidente da Câmara de Lisboa use o património a seu belprazer", disse o centrista João Gonçalves Pereira vereador da oposição ao actual elenco autárquico. Já Ricardo Robles, que detém o pelouro da Educação e Direitos Sociais, disse que "a confirmar-se a notícia, o BE pedirá esclarecimentos do motivo e em que moldes esta cedência foi feita".

A Câmara Municipal de Lisboa cedeu a Madonna terreno camarário, que servirá de parque de estacionamento privativo para os 15 carros da cantora. De acordo com fonte da autarquia ao Expresso e Diário de Notícias, a cantora vai pagar 720 euros por mês, um valor que "resulta da aplicação previsto na Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais", tendo em conta a dimensão do espaço.Esta é uma solução que a autarquia encontrou para Madonna, que precisava de lugar para os seus 15 carros perto de casa, na Rua das Janelas Verdes. Ao contrário do noticiado pelo Expresso este sábado, fonte do gabinete do presidente da câmara garantiu ao DN que o documento existe e que será revelado na segunda-feira.Este sábado, a autarquia explicou que, quando a cedência terminar, será cobrada a verba correspondente à renda. "O objectivo deste acordo precário é evitar perturbações e transtornos no trânsito local, numa artéria estreita mas bastante movimentada, que a entrada e saída de veículos das obras certamente traria para a zona", frisou.