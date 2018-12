Magistrada Maria José Morgado vai jubilar-se depois de 40 anos no MP

A magistrada Maria José Morgado vai jubilar-se da procuradoria-distrital de Lisboa depois de 41 anos e nove meses ao serviço do Ministério Público.Morgado, com 67 anos, superou os requisitos legais exigíveis de anos de serviço e, juntamente com outros procuradores, enviou o requerimento de jubilação. O mesmo foi aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e pela Caixa Geral de Aposentação e oficializado em Diário da República no dia 7 de Dezembro.Figura directamente ligada ao desenvolvimento do processo "Apito Dourado", Maria José Morgado é uma voz publicamente activa contra a corrupção em Portugal. O CSMP irá agora substituir Maria José Morgado no cargo de procuradora distrital de Lisboa no próximo dia 18 de Dezembro.



Com a jubilação, a magistrada irá continuar a fazer o seu trabalho mas evita um desconto de 11% da Caixa Geral de Aposentações, que se inicia com o novo Estatuto do Ministério Público.