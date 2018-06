Magistrados do Ministério Público não receberam salário nem subsídio de férias devido a problema informático

Ao presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, a entidade responsável pelo pagamento referiu um problema informático.

António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), queixou-se, esta quinta-feira, que os magistrados ainda não receberam o salário referente a este mês, nem o subsídio de férias.



"Não me lembro de isto alguma vez ter acontecido", disse Ventinhas em declarações à Sábado, avançando que esta situação "mostra que algo não está a funcionar bem no Ministério da Justiça, ou mesmo no Governo", já que estes não conseguem assegurar os direitos mais básicos dos trabalhadores.





Ao presidente do sindicato, o Ministério da Justiça justificou o atraso nos pagamentos com um problema informático que não permitiu atempadamente o processamento dos salários. em causa estão, igualmente, os salários dos Tribunais Administrativos e Fiscais.



"A entidade que deve processar os vencimentos não o está a fazer", queixou-se ainda.



Os salários dos magistrados e funcionários judiciais são processados pela Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), que é dirigida por Luís Borges Freitas, sob tutela do ministério de Francisca Van Dunem. Por norma são pagos a dia 21 de Junho de cada mês.



Segundo o presidente do sindicato, a DGAJ está a tentar resolver a situação, tendo informado que o iriam fazer de forma mais célere possível. No entanto não há garantias de que os magistrados do Ministério Público recebam ainda durante esta quinta-feira.



O Ministério da Justiça já reconheceu oficialmente que ocorreu um problema informático. "Devido a uma falha informática não foi possível efetuar o pagamento dos vencimentos dos Magistrados do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e Fiscais relativos ao mês de junho", disse em comunicado o gabinete de Francisca Van Dunem. "O Ministério da Justiça está a acompanhar a situação e a diligenciar no sentido de regularizar a situação ainda hoje", assegura a mesma fonte.