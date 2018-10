Magnata russo a um passo de perder 585 milhões de dólares no divórcio

Reuters

A justiça britânica determinou que Farkhad Akhmedov pagasse a Tatiana Akhmedova mais de 450 milhões de libras (510 milhões de euros) depois de se ter recusado a participar num julgamento em Londres, alegando que já se tinha divorciado na Rússia. Agora, o tribunal municipal em Moscovo rejeitou o recurso do magnata, que tentava provar a existência daquele divórcio.

A possibilidade de o divórcio já ter acontecido estava no centro da disputa entre Farkhad e Tatiana, que tenta o confisco do iate do bilionário para garantir o pagamento. O MV Luna, com 115 metros de comprimento e avaliado em 492 milhões de dólares, está apreendido no Dubai.

O tribunal de Moscovo manteve a decisão de uma instância inferior que rejeitou a tentativa de provar a existência de um processo de divórcio anterior na Rússia. Akhmedov não conseguiu submeter "provas suficientes e com credibilidade", afirmou o tribunal de pequena instância na altura.

Em Londres, advogados de Akhmedov produziram documentos "oficiais" que confirmavam o divórcio na Rússia, mas o juiz Charles Haddon-Cave — que concedeu à esposa 41% da fortuna dele — sugeriu que os papéis de Moscovo foram "forjados".



Segundo um advogado de Tatiana, "o único divórcio concedido à Sra. Akhmedova foi finalizado em Londres, em 2016".

"A decisão do tribunal municipal de Moscovo fecha o cerco às tentativas cada vez mais desesperadas de Farkhad para não aceitar essa realidade", afirmou o advogado de Tatiana, Yuri Kuznetsov, em comunicado.

Numa sucinta mensagem, Akhmedov afirmou que, apesar da decisão judicial, a possibilidade de a ex-mulher obter toda a quantia designada pelo tribunal era "zero".

O magnata do sector de gás natural, hoje com 63 anos, afirma que sustentou Tatiana depois da dissolução do casamento, na Rússia. Segundo o próprio, advogados maliciosos arquitectaram o pedido de divórcio em Londres e a política no Reino Unido influenciou a decisão judicial. Na quinta-feira, avisou que pretende apelar a decisão de Moscovo.

