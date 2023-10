Maioria acha que OE 2024 vai piorar situação do país

Maioria dos inquiridos acredita que proposta do Governo não vai contribuir para a melhoria da situação do país. Mais de metade vê condição familiar agravar-se no próximo ano. Ainda assim, também a maioria concorda com a subida dos salários e a descida do IRS.



A votação na generalidade decorre esta terça-feira, com a aprovação garantida pela maioria socialista. Miguel Baltazar Tiago Sousa 07:00







A o contrário do que tem sido defendido pelo Governo, a maioria dos portugueses considera que a atual proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024 vai piorar a situação do país. Mais de metade apoia subida dos salários e a descida do IRS. Apenas pouco mais de 20% usaria o excedente para reduzir a dívida pública.



