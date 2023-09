Maioria das pensões vai aumentar entre 6% e 6,5% em janeiro

A maioria dos pensionistas vai ter um reforço das prestações entre 6% e 6,5% a partir de janeiro, avança, esta sexta-feira, o Expresso Os cálculos foram feitos com base na evolução da inflação e do crescimento da economia, sendo que, como explica o semanário, só no final de novembro é que será possível saber, em definitivo, quanto vão aumentar as pensões em 2024.Embora o aumento previsto para janeiro seja inferior ao deste ano será, ainda assim, um dos maiores de sempre, com os pensionistas a beneficiarem da conjugação de dois fatores: a inflação, que continua elevada, embora a abrandar, e o andamento da economia.