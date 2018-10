Maioria dos europeus não está convencida que a sua vida seria pior sem a UE

Uma sondagem realizada pelo think tank Friends of Europe conclui que 64% de cerca de 11 mil inquiridos não está convencido de que a sua vida seria pior se a União Europeia não existisse. Estudo mostra ainda que 49% dos cidadãos europeus considera que a UE é irrelevante.

O estudo divulgado esta quinta-feira, 11 de Outubro, e que foi realizado durante o passado mês de Setembro, revela ainda que perto de metade dos inquiridos (49%) avalia a UE como "irrelevante".