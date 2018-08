Embora haja sempre mais portugueses contra do que a favor, é nas zonas urbanas que o apoio à legalização desta substância é maior, com 46% a defenderem que o seu consumo seja permitido, contra 48%. Nas áreas rurais e semi-urbanas, 65% e 58% opõem-se à legalização.



A abertura à inovação legal é maior entre os homens, mas é sobretudo em termos etários que o contraste é grande: até aos 50 anos, a maioria é favorável à legalização (52% até aos 34 anos e 49% até aos 49). A partir dos 50, e até aos 64 anos, a percentagem dos que apoiam a legalização cai para 36%, enquanto a partir dos 65 anos fica reduzida a 22%.



A escolaridade também influencia a visão sobre o assunto. Entre as pessoas que têm no máximo a escolaridade obrigatória, 60% é contra. Nos restantes, só 48% se opõem, não muito longe dos 46% que defendem a legalização da marijuana.



A posse e consumo de marijuana é ilegal no país mas, desde 2001, que foi descriminalizada. Ou seja, possuir ou consumir marijuana não implica quaisquer sanções penais. Em Junho deste ano, o Parlamento aprovou a legalização do uso de produtos feitos à base de canábis para fins medicinais, com os votos favoráveis de todos os partidos, excepto do CDS, que se absteve.

