Maioria quer reformas, mas não vê Governo a fazê-las

É quase um contrassenso: 92% dos inquiridos no barómetro da Intercampus dizem que o país precisa de reformas estruturais. No entanto, quase dois terços não acreditam que o Governo as faça. Saúde e Justiça no topo das prioridades.

