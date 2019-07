Maioria socialista recusa auditoria externa às contas da Câmara de Santo Tirso

A maioria socialista da Câmara de Santo Tirso recusou esta sexta-feira a proposta da coligação PSD/CDS, na oposição, de avançar com uma auditoria externa às contas do município, considerando que "lança uma suspeição".

Proposta pela coligação na sequência do envolvimento do ex-presidente Joaquim Couto na operação "Teia", em que é acusado de suposto favorecimento a Manuela Couto, sua mulher, na contratação da empresa de comunicação desta, também, na câmara de Barcelos, e de alegado tráfico de influência com o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, a auditoria acabou negada pela maioria socialista na reunião de hoje do executivo.