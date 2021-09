Mais consumo reduz taxa de poupança das famílias no segundo trimestre

As famílias portuguesas estão a consumir mais, o que fez com que a taxa de poupança atingisse os 11,5% do rendimento disponível, no segundo trimestre deste ano, indicou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor refere-se à média móvel de quatro trimestres."A taxa de poupança das famílias atingiu 11,5% do rendimento disponível, o que correspondeu a uma redução de 2,7 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior", aponta o INE, justificando este comportamento com o "aumento de 4,4% da despesa de consumo (variação de -1,8% no trimestre anterior), que mais que compensou o aumento de 1,3% do rendimento disponível".A média móvel permite analisar as variações da taxa de poupança registadas de cada trimestre, que são muito mais irregulares. No final do primeiro trimestre deste ano, a poupança média bruta estaria acima dos 17 mil milhões de euros, quando nos três meses anteriores rondou os 20 mil milhões.A poupança a que as famílias foram forçadas ao longo do último ano e meio de pandemia está assim a esvaziar-se à medida que a economia foi reabrindo. Estes dados referem-se ainda aos meses de abril, maio e junho, em que subsistiam algumas restrições. Em causa estão motivos de precaução face às incertezas do impacto da pandemia, mas também o encerramento de muitas atividades que impediu o consumo.As taxas de poupança do período da pandemia atingiram (e nalguns trimestres ultrapassaram largamente) a média histórica dos portugueses que ronda os 6%-7% do rendimento disponível.Mas este "extra" vai esvaziando-se à medida que a atividade retoma. De resto, o Banco de Portugal já avisou para essa alteração de comportamento, uma vez que parte da poupança terá sido forçada com muitas pessoas em teletrabalho e o encerramento de várias atividades.Notícia atualizada às 13h10