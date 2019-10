PS sem maioria. Há três novos partidos. CDS e CDU com derrotas históricas e PAN reforçado

06 de outubro de 2019 às 20:06

Projeção SIC: PS pode chegar à maioria absoluta

A projecção à boca das urnas do ICS e do ISCTE para a SIC aponta para uma vitória do PS sem maioria absoluta, conseguindo entre 105 e 117 deputados. No melhor dos cenários admitidos, com 40% dos votos, o PS terá mais um deputado do que é necessário para ter a maioria.



No cenário central ou no pior dos cenários para o PS, os socialistas terão de ter o apoio de outros deputados.



Em vez dos atuais 89 deputados, o PSD deverá ficar com entre 72 a 82 deputados, de acordo com esta projeção.



Este estudo aponta para um reforço do Bloco de Esquerda que deverá conseguir entre 17 e 24 deputados (contra os atuais 19) e do PAN, com dois a seis deputados (em vez de um).



Antecipa ainda uma quebra do CDS, com dois a oito deputados (em vez dos atuais 18) e da CDU, a quem atribui entre 7 e 13 deputados (contra os atuais 17).





Haverá, provavelmente, mais partidos representados no parlamento. Esta projecção, que é a que dá o resultado mais favorável ao PS, aponta para um a três deputados da Iniciativa Liberal, entre um a dois para o Livre, admitindo ainda que o Chega possa eleger um deputado (as projecções apontam para entre zero e um).