Mais de 100 detidos em distúrbios em Paris nos protestos dos ‘coletes amarelos’

O 18º sábado de protestos consecutivos dos coletes amarelos foi particularmente violento. Autoridades falam em 10 mil manifestantes, dos quais 1.500 eram ultraviolentos. Era um protesto especial que marcava o final do debate nacional lançado por Emmanuel Macron, em resposta às reivindicações dos coletes amarelos.

A polícia de Paris anunciou que mais de 100 pessoas foram detidas hoje devido aos violentos distúrbios ocorridos durante os protestos dos "coletes amarelos" na capital francesa.





No 18.º fim de semana consecutivo de manifestações contra o presidente Emmanuel Macron, várias lojas foram pilhadas e incendiadas no centro de Paris e os manifestantes confrontaram a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e canhões de água.